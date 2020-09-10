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10 Eylül 2020 Perşembe 12:36:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 12:36:00

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 46 bini aştı

Kaynak: AA

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste gelen son rakamlara göre Rusya da 1 milyonu geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 46 bin 370’e, ölü sayısı 18 bin 263’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 363 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 46 bin 370’e yükseldi. Günlük vaka artışı 3 Ağustos’tan bu yana ilk defa yeniden bu seviyeye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 128 artarak 18 bin 263’e, iyileşen sayısı 5 bin 915 artarak 862 bin 373’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5 olurken yeni vakaların yüzde 24,3’ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 269 bin 79’a, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 947’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 39 milyon 500 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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