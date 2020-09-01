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01 Eylül 2020 Salı 12:52:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 12:52:00

Rusya'da koronavirüs bilançosu! 1 milyonu aştı

Kaynak: AA

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Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Rusya'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 48'e, ölü sayısı 17 bin 299'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 48’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 123 artarak 17 bin 299’a, iyileşen sayısı 6 bin 318 artarak 815 bin 705’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 641 artarak 263 bin 59’a, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 832’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 204 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.

SALGIN ÖNLEMLERİYLE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILDI

Rusya genelinde salgın koşullarında yeni eğitim-öğretim yılı açıldı. Rospotrebnadzor’un tavsiyesi gereği okullarda ders öncesinde öğrenci ve öğretmenlerin ateşi ölçülecek. Okullarda öngörülmeyen durumlar için sağlık görevlisi bulundurulacak.

Okullara girişine izin verilmeyecek velilerin, okullara girmesini gerektiren durumlarda girişte ateşleri kontrol edilecek. Okullarda hijyen kurallarına en yüksek seviyede uyulacak.

Öğrencilere maske kullanma zorunluluğunun olmayacağı okullarda sınıflar içerisinde sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak.

Üniversitelerde ise öğrenci ve öğretim üyelerinin bütün yıl boyunca eğitim süresince maske kullanması zorunlu olacak.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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