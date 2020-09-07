  • BIST
    1093.68
  • Dolar
    7,4598
  • Euro
    8,8285
  • Altın
    462,4490
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enzo Roco'ya Süper Lig'den sürpriz talip
Kanimasi operasyonunun detayları ortaya çıktı: 8 saatlik müthiş takip!
Konyaspor'un genç kalecisi hayatını kaybetti
"Hangimiz daha çok seviyor" tartışması cinayetle bitti
Muş'ta korkutan deprem!
Macron'un Türkiye karşıtlığının arkasında yatan kirli plan!
Boşnak sol bek Dzenan Burekovic, Göztepe için İzmir'de
E-5'te tehlikeli oyun! Beylikdüzü metrobüste yürekleri ağza getiren görüntü!
Hatay'daki yangın yeniden alevlendi
Rusya'da koronavirüs bilançosu: 1 milyon 30 bini aştı
Deneyap sınav sonuçları açıklandı
Yasin Öztekin'in acı günü... Babası koronavirüsten hayatını kaybetti
Çin, Amerikalı gazetecilerin basın kartını yenilemeye ara verdi
ABD, Umman Denizi'nde kaybolan personeli arıyor
Darbe ve darbecilerin arkasındaki ABD'ye tepki!
İçişleri Bakanlığı: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
"Güzel başladık ve güzel bitiririz"
Tekirdağ'da boya fabrikasında korkutan yangın
Kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı
Bahçelievler'de lüks rezidanstan düşen camla ölüm... Feci olay kamerada!
Uğruna kontak kapatmıştı! Yavrular yumurtadan çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
07 Eylül 2020 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 11:31:00

Rusya'da koronavirüs bilançosu: 1 milyon 30 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Salgının en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 30 bin 690'a, ölü sayısı 17 bin 871'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690’a çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 51 artarak 17 bin 871’e, iyileşen sayısı 2 bin 828 artarak 843 bin 277’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 267 bin 47’ye, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 905’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 270 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 38 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER