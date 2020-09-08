Rusya'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

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08 Eylül 2020 Salı 12:45:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 13:10:00

Rusya'da, koronavirüs aşısının ilk parti üretiminin dağıtımına başlandı

Kaynak: İHA

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Rusya tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan ‘Sputnik-V' için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı. Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. Kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.

Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Sputnik-V' olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlandı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada aşının ilk parti üretiminin tamamlandıktan sonra Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçtiği ve ilaçların dağıtımına başlandığı ifade edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova'da yaşayanların korona virüs aşısı ile aşılanacağını, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. Kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu. Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. Kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.

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