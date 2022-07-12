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12 Temmuz 2022 Salı 12:56:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 12:56:00

Rusya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Kaynak: AA

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Rusya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerini ziyaret eden genç bir kişiye, maymun çiçeği teşhisinin konulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin izole edildiği ve hastalığı hafif atlattığı kaydedilen açıklamada, "Şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındı." ifadesine yer verildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü olarak öne çıkıyor.

Etiketler : MAYMUN ÇİÇEĞİ RUSYA SALGIN
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