Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Kemerovo'da iki katlı binadaki özel bir huzurevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiyenin tamamen söndürdüğü yangın yerinde incelemeler sürüyor.
Yangın sonucunda tamamen yok olan ikinci kattaki huzurevinin kaçak olduğu belirtiliyor.
- Lübnan'ı 2023'te aşması gereken 7 ekonomik mesele bekliyor
- Almanya'daki Türk toplumu cenazesi yakılan Abdulkadir Sargın konusunda açıklama bekliyor
- Özbekistan'da bakanlık ve kamu kurumlarının sayısı 61'den 28'e düşürülecek
- İtalya Başbakanı Meloni'nin Irak Başbakanı ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası
- Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti
- "Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan"