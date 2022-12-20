Rusya'da Avrupa'ya gaz taşıyan hatta meydana gelen patlamada 3 kişi öldü
Kaynak: AA
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan'da, Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattında yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin gaz ihracatına yönelik önemli boru hatlarından Urengoy-Pomarı-Ujgorod'un Çuvaşistan kısmında patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.
Urengoy-Pomarı-Ujgorod hattı, Ukrayna üzerinden Orta ve Batı Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı için 1983'te inşa edilmişti.
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