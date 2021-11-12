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12 Kasım 2021 Cuma 21:55:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 21:55:00

Rusya'da aşı sertifikası bazı alanlarda zorunlu olacak

Kaynak: AA

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Rusya'da hükümet, halka açık yerlerde ve bazı ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüs aşısı bilgisi içeren QR kodu (barkod sistemi) zorunlu hale getirecek tasarıyı parlamentoya sundu.

Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na sunulan tasarıya göre, 1 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak önlemler kapsamında, vatandaşların toplu etkinlikler ve kültür faaliyetlerinin yapıldığı yerler, kafe ve restoranlar, perakende satış yerlerine girişte aşı bilgisinin yer aldığı QR kod göstermesi gerekecek.

Eğer kod yok ise Kovid-19 geçirdiğine veya aşı yaptıramayacağına dair belgelerden birisini göstermek zorunda olacak.

ECZANELERDE VE MARKETLERDE ZORUNLU OLMAYACAK

Sistem, eczanelerde, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı marketlerde zorunlu olmayacak.

Tasarıda, gerekli kod ve belgenin olmaması halinde geçiş dönemi olarak 1 Şubat 2022'ye kadar bu mekanlarda vatandaşların negatif sonuçlu PCR testi göstermesi öngörülüyor. Bu tarihten sonra aşı yaptırması sakıncalı olanlar zorunluluktan muaf tutulacak.

Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda demir yolu ve hava yolu taşımacılığında yolcular için QR kod kullanımını zorunlu hale getiren tasarıya göre, kod, Kovid-19 geçirdiğine dair belge ve aşıdan muafiyet belgesinin yokluğu halinde bunların yerine PCR test sonucu talebi, hükümetin daha sonra belirleyeceği tarihe kadar geçerli olacak.

Tasarıya göre, aynı uygulama yabancılar için de geçerli olacak.

TASARI, PUTİN'İN İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tasarı, Rusya Parlamentosunun alt kanadı ve üst kanadında kabul edildikten sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yürürlüğe girecek.

Ülkede Rus üretimi Kovid-19 aşısından birinin iki dozunu ya da tek dozluk Sputnik Light aşısı yaptırıp sertifika alanlar, devletten QR kod temin edebiliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 61 bölgede COVID-19 kaynaklı hastalıkların artış gösterdiğini belirterek, ülkede geçen hafta yarı kapanmaya gidilmesi sonrasında olumlu sonuçlar gözlendiğini kaydetti.

GÜNLÜK VAKALAR 40 BİNİN ÜZERİNDE

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son bir günde virüsten ölenlerin sayısı 1235 artarak 252 bin 926'ya, iyileşenlerin sayısı 33 bin 645 artışla 7 milyon 720 bin 962'ye ulaştı.

Son 24 saatte 40 bin 123 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 992 bin 595'e çıktı.

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, bugüne kadar 63 milyondan fazla kişi koronavirüse karşı tam aşılandı.

Etiketler : rusya parlamento kovid 19
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