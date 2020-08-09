  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İHA'ların görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti
Lübnan Enformasyon Bakanı, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti
Korkunç kazada yaralananlar korku dolu anları anlattı: Şoför uyumuş
Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır
"Sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım"
Feenerbahçe'den sürpriz Bruma hamlesi!
Rusya'da ağır bilanço: 887 bini geçti
İspanya'da yolsuzlukla suçlanan eski kral Carlos, BAE'ye sığındı!
Antalya'da terziye molotoflu saldırı düzenlendi
Bilim Kurulu üyesi uyardı! Sonbaharda vücut direncimiz değişebilir
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
İran'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza
Şehit kızının ağlatan hayali!
Hindistan'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü otelde yangın: 11 ölü
Beşiktaş'ta Necip Uysal sözleşme yeniledi! İşte sözleşmenin detayları
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Hastanede Koronavirüs tedavisi şartları değişti
Turiste 30 euro'ya koronavirüs testi
Valilik duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Ekstra tedbir almamız lazım!
Fotoğrafçılara doğal stüdyo
Belarus'ta tarihi gün! Halk seçim için sandık başında
Fındığın kanseri ‘Drakula' hızlı bir şekilde yayılışını sürdürüyor
Trabzonspor Stiven Plaza transferini bitirdi
09 Ağustos 2020 Pazar 11:06:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 11:06:00

Rusya'da ağır bilanço: 887 bini geçti

ABONE OL

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 887 bin 536'ya, ölü sayısı 14 bin 931'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 189 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 887 bin 536’ya yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 77 artarak 14 bin 931’e, iyileşen sayısı 3 bin 215 artarak 693 bin 422’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,6’sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 689 artarak 247 bin 534’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 572’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 298 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER