Rusya, Yeni START ile ilgili ABD heyetiyle Cenevre'de görüştü
Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) konusunda Cenevre'de ABD heyetiyle görüştüğünü bildirdi.
TASS haber ajansına göre, Ryabkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD heyetiyle görüşme yaptığını kaydetti.
Profesyonel bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Ryabkov, "Doğal olarak Yeni START ve etrafındaki gelişmelere odaklanıldı." ifadesini kullandı.
Ryabkov, İngiltere ve Fransa temsilcileriyle görüşme planlanmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START'a katılımını askıya aldıklarını bildirmiş, ardından bu anlaşmayı askıya alan yasayı imzalamıştı.
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