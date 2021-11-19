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19 Kasım 2021 Cuma 20:56:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 20:56:00

Rusya yanlısı ayrılıkçılardan ateşkes ihlali: Bir Ukrayna askeri öldü

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

Ayrılıkçılar Donbas'ın Lopaskine, Marinka, Novomihaylivka, Piskiv, Katerinivka ve Priçepiivka bölgelerinde ateş açarken, saldırılar sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : rusya ukrayna silah kuvvetleri
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