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17 Mart 2021 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 21:12:00

Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı

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Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylemesi iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

BİDEN: PUTİN BEDEL ÖDEYECEK

ABC News'a konuşan Biden, Putin'in, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri nedeniyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı, "bedelin ne olacağı" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz" diye yanıt vermişti.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanının "katil" olduğunu düşündüğünü de sözlerine eklemişti.

BİDEN'A KARŞI DEZENFORMASYON YAPILDIĞI İDDİASI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürülmüş, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı savunulmuştu.

Etiketler : rusya moskova elçi abd
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