Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesini işgal edeceği iddialarının artması üzerine sert bir açıklama yaptı.

Milliyet'in İngiliz gazetesi The Times'a dayandırdığı haberinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus lider Vladimir Putin'i bir işgal hazırlığı yaptığını açıkça inkar etmeye çağırdı ve Rusya'nın 'çok tehlikeli sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Açıklamalar, Ukrayna sınırlarında yaklaşık 100 bin Rus askerinin yığıldığı iddiasıyla ilgili artan endişeler üzerine geldi. Moskova, işgal planı önerilerinin 'provokasyon' olduğu konusunda uyardı.

ZELENSKIY: ORDUMUZ TAMAMEN HAZIR

Ukrayna lideri, Kiev'de gazetecilere şunları söyledi: "Rusya'dan çok tehlikeli bir söylemin çıktığına inanıyoruz. Bu, gerilimin tırmanabileceğini bir işareti. Bugün bizi korkutmaya yönelik bir girişim görüyoruz ancak ordumuz tamamen hazır." Zelenskiy, herhangi bir Rus ilerlemesinin 'güçlü' Ukrayna ordusunun sert yanıtıyla karşılaşacağına söz verdi. Öte yandan bu ordu, Moskova yanlısı ayrılıkçıları desteklemek için ülkenin doğusundaki Rus saldırılarına, yalnızca sınırlı bir direniş gösterebilmişti. Ukrayna lideri, "Rusya Devlet Başkanı ülkesinin Ukrayna'yı topyekün bir işgale hazırlamadığını açık açık duyurmalı" dedi.

ABD VE RUSYA'DAN KARŞILIKLI TEHDİTLER

Ukrayna askeri istihbaratı, sınırının yakınında toplanmış 92 binden fazla Rus askeri olduğunu söylüyor. NATO lideri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması halinde bunun 'sonuçları olacağı' uyarısında bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı da "Tüm seçenekler masada" açıklamasını yaptı. Kremlin, Kiev'in doğu Ukrayna'daki Rus yanlısı isyancı cumhuriyetleri geri almaya yönelik herhangi bir girişiminin 'Ukrayna devleti için ciddi sonuçları' olacağı konusunda uyardı.

Dün erken saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO, ABD ve Ukrayna'yı olası bir askeri saldırı iddialarını uydurmakla suçladı. Moskova, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ve Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki ABD deniz devriyelerinden endişe duyduğunu, bu nedenle ve kendisini savunmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

'DARBE YAPACAKLAR' DEDİ, TARİH VERDİ

Bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede Zelenskiy, oligark Rinat Akhemtov'un 1 Aralık tarihinde bir darbe girişiminde rol alacağına dair istihbarat raporları aldığını açıkladı. Akhmetov, bir temsilci aracılığıyla şunları söyledi: "Başkan'ın yanlış yönlendirilmiş olabileceği ihtimalinden bağımsız olarak, bu yalanın yayılmasından öfkeliyim. Benim pozisyonum açık ve net: Kırım ve memleketim Donbass ile bağımsız, demokratik ve entegre bir Ukrayna. Eylemlerim de bunu doğruluyor."

Kremlin de iddia edilen komploda herhangi bir rolü olmadığını duyurdu. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya'nın böyle bir planı yok. Rusya asla bu tür işlerde yer almaz" dedi. İki Rus, Ukrayna hükümetini devirmek için Kremlin destekli bir komploya dahil olduğu gerekçesiyle, 2019 yılında Karadağ'da mahkum edildi.

BOMBARDIMAN SESLERİ KESİLMİYOR

Zelenski'nin Kiev'de konuştuğu sıralarda, doğu Ukrayna'da cephe hattından üç kilometre uzaklıktaki Avdiivka kentinde hükümet birlikleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalardaki bombardıman sesleri duyuldu. Bölgede yaşayanlardan 59 yaşındaki Roza, olası bir Rus işgalinden korktuğunu söyledi ve "Batı, maddi olarak değil, Ukrayna ve Rusya liderlerini barışçıl bir çözüme yönlendirmek için yardım etmeli. Askeri yardım varsa, daha fazla çatışma tehdidi de var" diye konuştu.