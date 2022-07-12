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12 Temmuz 2022 Salı 08:01:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 08:02:00

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim dinmiyor: 1 milyon askerle geliyoruz!

Kaynak: BBC Türkçe

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "NATO'nun silah desteği ve yaklaşık bir milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal beşinci ayında ve Rus ordusu özellikle ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın "daha yeni başladığını" söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise "NATO'nun silah desteği ve yaklaşık bir milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine konuşan Reznikov, Ukrayna ekonomisini kurtarmak için ülkenin güneyinde, Karadeniz kıyısındaki bölgelerin geri alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

"BİR MİLYON KİŞİYE ULAŞABİLİRİZ"

Reznikov, Ukrayna'ya NATO düzeyinde silah ve hava savunması desteği yapan İngiltere'ye teşekkür etti, yardımların ve silah teslimatlarının hızlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın bundan önce Sovyet döneminden kalma silahlarla yetinmek zorunda kaldığına dikkat çeken Reznikov, "Askerlerimizi korumak için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Howitzer toplarını bekleyerek geçirdiğimiz her gün yüzlerce askerimizi kaybedebiliyoruz" dedi.

Reznikov, "Ordumuzda yaklaşık 700 bin askerimiz var. Buna ulusal muhafızları, polis teşkilatını ve sınır koruma ekiplerini eklediğimizde neredeyse bir milyonluk askeri gücümüz oluyor" diye konuştu.

"SAYI YANILTICI OLABİLİR"

BBC'ye konuşan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nün araştırma görevlilerinden Dr. Jack Watling ise bu sayının yanıltıcı olduğunu söyledi:

"Rusya'ya karşı savunma harekâtına bir milyon kişi katılmayacak...Normal şartlarda bu tür bir savunmada karşı tarafı şaşırtmak gerekir. Bu sayıyı bu şekilde duyurmak, Rusya'nın gözünü korkutmak ve böylesine büyük bir tehdide karşı geniş bir savunma stratejisine zorlamak ve askeri gücünü dağıtmak için yapılıyor."

BBC Ukrayna Muhabiri Joe Inwood ise Savunma Bakanı'nın açıklamasını somut bir plandan ziyade bir toplanma çağrısı olarak yorumluyor.

RUSYA, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna işgali çoğunlukla ülkenin doğusundaki endüstriyel bölgelere yoğunlaşmış durumda.

Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda, özellikle Donbass bölgesinde ilerlemeye devam ediyor.

Pazar günü Donetsk'teki Chasiv Yar bölgesine yapılan bir saldırı sırasında vurulan beş katlı bir apartman binasında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı, 20'ye yakın kişinin ise hala enkaz alanında olduğu ifade edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'KARADENİZ KIYISINDAKİ NOKTALAR UZUN VADEDE ÖNEMLİ'

BBC Ukrayna Muhabiri Joe Inwood, Ukrayna'nın güneyindeki ve özellikle Karadeniz kıyısına erişim noktalarındaki bölgelerin uzun vadede Rusya için önemli olacağını belirtiyor.

Inwood, Ukrayna'nın şimdiye kadar güneyde uyguladığı savunma çalışmasının sınırlı olduğunu ifade ediyor, ancak yetkililerin son zamanlarda işgal altındaki Herson ve Zaporijya kentlerini geri almak istediğine işaret eder açıklamalarda bulunduğunu söylüyor.

"BÜYÜK ÇAPLI BİR ÇATIŞMAYA HAZIR OLUN"

Ukrayna'nın güneyinde konuşlandırılmış askeri birlikler son 24 saat içinde Rusya'ya ait iki adet geçici karargâhın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk ise bu bölgelerde "büyük çaplı bir çatışmaya" hazır olunması ve halkın bölgeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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