Kritik S-400 hamlesi: Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Rusya ve Türkiye arasında ikinci S-400 anlaşması imzalandı
Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400'ü Türkiye'ye teslim etmek için ikinci anlaşmayı imzaladı. Ancak Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik finansal modeli görüştüklerini söyledi.
Türkiye ile Rusya arasında S-400 konusunda gelişme yaşandı. Sputnik'in bir haberine göre, Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü ifade etmişti.
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