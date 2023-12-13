Rusya ve Kuzey Kore işbirliğini güçlendirecek
Kaynak: AA
Rusya ve Kuzey Kore, ekonomik işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Taraflar, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliği protokolü imzalandığını açıkladı.
Rusya'nın Kuzey Kore'ye delegasyon göndermesinin ardından taraflar, ekonomik işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Primorsky bölge yöneticisi Oleg Kozhemyako'nun liderliğindeki Rus delegasyonu ve Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho, Pyongyang'da ikili ticari ilişkileri değerlendirdi.
Taraflar, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliği protokolü imzalandığını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, ziyaret öncesinde Rus basınına konuşan Kozhemyako, görüşmelerde turizm, ticaret ve tarım alanlarında işbirliği olanaklarının ele alınacağını belirtmişti.
Rus delegasyonu, 11 Aralık'ta Kuzey Kore'ye ulaşmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü eylül ziyaretinin ardından, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik taahhütler vermişti.
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