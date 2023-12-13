Rusya ve İsrail, Gazze'deki durumu görüştü
Kaynak: AA
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.
Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, Patruşev ve Hanegbi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Açıklamada, görüşmede, "Filistin-İsrail meselesinin devam ettiği bölgedeki durum, özellikle de Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların" ele alındığı belirtildi.
- Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Ukrayna' tepkisi: “AB, korkunç bir hata yapmak üzere”
- Gazze'de 15 İsrail askeri pusuya düşürüldü
- İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalaması çevre felaketine yol açabilir
- Scholz: Gazze'de çatışmalar bittiğinde Avrupa bölgede aktif rol oynamalı
- 7 Ekim'e dikkati çektiler: Kışkırtıcı Netanyahu suçlayacak birini arıyor
- Rusya ve İsrail, Gazze'deki durumu görüştü