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13 Aralık 2023 Çarşamba 18:09:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 18:09:00

Rusya ve İsrail, Gazze'deki durumu görüştü

Kaynak: AA

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, Patruşev ve Hanegbi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede, "Filistin-İsrail meselesinin devam ettiği bölgedeki durum, özellikle de Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların" ele alındığı belirtildi.

Etiketler : Rusya-Güvenlik-Konseyi Nikolay-Patruşev İsrail-Ulusal-Güvenlik
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