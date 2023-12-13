Rusya ve İsrail, Gazze'deki durumu görüştü

Rusya ve İsrail, Gazze'deki durumu görüştü

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, Patruşev ve Hanegbi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede, "Filistin-İsrail meselesinin devam ettiği bölgedeki durum, özellikle de Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların" ele alındığı belirtildi.