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08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:20:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:20:00

Rusya ve Çin, zulmü devam ettiriyor! Suriye'ye insani yardımlara veto

Kaynak: AA

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Rusya ve Çin, Suriye'deki insani krizi beslemeye devam ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişiye uluslararası yardımların gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesi iki ülke tarafından veto edildi.

Birleşmiş Milletler (BMGK) Güvenlik Konseyi, 2014'ten beri Suriye'ye sınır ötesi uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak olan mekanizmanın yenilenmesini oyladı.

Almanya ve Belçika tarafından konseye sunulan karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden iki sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

Rusya ve Çin'in vetosunun ardından iki sınır kapısı da 10 Temmuz'da mekanizmanın görev süresinin dolmasıyla yardım konvoylarının geçişine kapanmış olacak.

Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için BMGK kararı gerekiyor.

BM'ye göre Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de yaşayan 3 milyona yakın kişinin yüzde 70'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye üzerinden iki sınır kapısından ocak ayından beri 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım konvoyu gönderdi.

Geçen yıl ikisi Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı.

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