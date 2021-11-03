VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pendik'te binada patlama
Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç'a sevkıyat, İskeçe'de tatbikat
Facebook tartışılan özelliği kapatıyor... Yüz tanımadan vazgeçildi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Alışveriş tuzağı
Setlere döndü
Karavan yaptırıyor
Rusya ve ABD güçleri karşı karşıya geldi!
MİT operasyonda kritik detay! Talimatı bakın nasıl almışlar
Video ne güzel alet değil mi?
Eski sömürgeler Fransa'ya karşı birleşti
Bu baharatlar bağışıklığı güçlendiriyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Kasım
Cumhuriyet tarihinde bir rekor... İhracatta hedef yakalandı
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli yağış geliyor
Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat uyku apnesi olabilir
Sağlık için önemli beslenme uyarısı!
İnme erken teşhis konulursa tedavi edilebiliyor
ABD'de 5-11 yaş grubu için aşılama tavsiye edildi
Kütahya da aşılamada mavi kategoriye geçti
AB'den Etiyopya çağrısı: Endişe duyuyoruz
ABD Senatosu'nda çifte standart!
İtalyan basını: Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kazananı
Rusya'da savunma sanayisi yetkilileri İHA gündemiyle toplandı
Türkiye'de 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
03 Kasım 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 10:30:00

Rusya ve ABD güçleri karşı karşıya geldi! TSK gelişmeleri anlık takip ediyor

ABONE OL

Rusya ve ABD güçleri Suriye'nin kuzeyinde karşı karşıya geldi. Rus ordusunun Suriye rejim güçleri ile Til Temir'de ortak tatbikat yaparak bölgede savaş uçağı uçurması ABD'yi rahatsız etti. Anka'dan talimat bekleyen TSK ise gelişmeleri anlık takip ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütü DSG/YPG'e kapsamlı harekât için Ankara'dan talimat beklerken, bölgede Rusya ve ABD güçleri karşı karşıya geldi. Rus ordusunun Suriye rejim güçleri ile Til Temir'de ortak tatbikat yaparak bölgede savaş uçağı uçurması ABD'yi rahatsız etti.

Milliyet'te yer alan habere göre Rusya'yı savaş uçaklarının belirlenen irtifanın üstünde uçmak ve hava sahasını ihlal etmekle suçlayan ABD, Haseki üzerinde uyarı amaçlı uçuşlar gerçekleştirerek işaret fişekleri attı

ABD'ye ait zırhlı araçlar ise Til Temir'in doğu girişine yakın M4 karayolu üzerinde konuşlandı. Olası harekâtta TSK'nın hedef alabileceği noktalara yönelik terör örgütünün takviye güç sevkiyatı da sürüyor.

TSK GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDİYOR

Gelişmeleri anlık takip eden TSK ise, son iki günde Ayn İsa, Til Temir, Afrin'in kuzey kesimi ile Tel Rıfat'taki örgüt örgüt mevzilerini topçu atışları ile vurdu.

TSK'nın denetimindeki bölgelerde faaliyet gösteren ve Suriye Milli Ordusu (SMO)adı altında güçlerini birleştiren silahlı gruplar, DSG/YPG'ye karşı savaşmak için Til Temir, Ayn İsa, Tel Rıfat, Menbiç ve Ayn el Arap (Kobani) cephelerine konuşlandı.

Sosyal medya hesaplarından "Kuvvetlerimiz hazır" notu ile silahlı toplu görüntülerin yanı sıra namaz kılarken çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri rusya abd DSG/YPG
Gökyüzünde çiğ köfte partisi

Gökyüzünde çiğ köfte partisi
Gazinoda sahne alacak

Gazinoda sahne alacak
Kimseyi kırmadı

Kimseyi kırmadı
Kaş'ta aşka geldi

Kaş'ta aşka geldi
Fashion Week hazırlığı

Fashion Week hazırlığı
New York'ta kafa dağıtıyor

New York'ta kafa dağıtıyor
"Pimpirikli bir insanım"

"Pimpirikli bir insanım"
‘Polislik onurlu bir meslek'

‘Polislik onurlu bir meslek'
"Bazen mesleki deformasyon olur"

"Bazen mesleki deformasyon olur"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER