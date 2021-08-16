Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Afganistan'ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçmasının ardından ülkedeki durumu, mevcut hükümetin çöküşünü ve gerçekleşen fiili rejim değişikliğini ele aldığı bilgisi paylaşıldı.

Blinken'in Kabil'deki ABD Büyükelçiliği personelinin tahliyesi ve ortaya çıkan durumdan kaynaklanan acil insani meselelerin çözümü bağlamında ABD yönetimince alınan önlemler hakkında bilgi verdiği Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

İSTİŞARELERE DEVAM EDİLMESİ HUSUSUNDA ANLAŞILDI

Açıklamada"Lavrov da Rusya'nın duruma ilişkin değerlendirmesi ve Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliğinin ülkedeki tüm ana siyasi güçlerin temsilcileriyle istikrar ve düzenin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaptığı temaslar hakkında mevkidaşını bilgilendirdi" ifadesi de yer aldı.

Açıklamada, her iki bakanın yeni koşullarda kapsayıcı bir Afganlar arası diyaloğu başlatmak için ön koşulların yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla Çin, Pakistan ve diğer ilgili ülkeler ile Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcilerinin katılımıyla istişarelere devam etme konusunda anlaştığı bilgisi paylaşıldı.