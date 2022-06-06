Rusya: Ukrayna'ya ait 190 uçak, 129 helikopter, 3 bin 424 tank ve zırhlı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus hava kuvvetlerinin havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesinde Lozovaya yerleşim birimi civarındaki Ukrayna ordusunun zırhlı araçların onarımını gerçekleştirdiği tesisleri vurduğunu belirten Konaşenkov, ayrıca 4 komuta merkezi ile 15 askeri alanın yok edildiğini dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 73 askeri alanı ateş altına aldığını, bu saldırılar sonucunda 150'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini belirten Konaşenkov, Donetsk bölgesinde de ABD üretimi AN/TPQ-50 radar sisteminin vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Donetsk bölgesinde Slavyansk yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü söyleyerek Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde farklı yerlerde 13 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiğini ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 431 askeri alanı ateş altına aldığını bildiren Konaşenkov, bu saldırılarda 300'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 190 uçak, 129 helikopter, 1127 insansız hava aracı, 330 hava savunma füze sistemi, 3 bin 424 tank ve zırhlı araç, 473 çok namlulu roketatar, 1795 obüs ve havan topu, 3 bin 446 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 100, şimdiye kadar ise 31 bin 250 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun 24 Şubat-6 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 100 asker, 3 insansız hava aracı, 1 uçak, 1 helikopter, 5 tank, 4 top ve 8 zırhlı aracını kaybettiği, Ruslara ait 1 hava savunma sistemi ile 3 seyir füzesinin de imha edildiği kaydedildi.

Savaşın başlamasından bu yana ise Rus ordusunun toplam 31 bin 250 askerini kaybettiği, Ruslara ait 211 uçak, 176 helikopter, 1386 tank, 3 bin 400 zırhlı araç, 690 top, 207 roketatar ve 96 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtilen açıklamada, Rus güçlerine ait 2 bin 395 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 551 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi. Ayrıca Rusların fırlattığı 125 seyir füzesi ile 96 hava savunma sisteminin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Slavyansk yönünde saldırılarını sürdüren Rus birliklerinin en çok kaybını bu bölgede verdiği kaydedilirken, Rus ordusunun Slobojanskiy ve Donetsk yönlerinde uzaktan ateş etmeye devam ettiği, Harkiv yönünde savunmaya geçtiği, Liman yönünde ise Svyatogirsk kasabasına saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada da Rus ordusunun son bir günde Donetsk bölgesindeki 7 kasabaya çoklu roket sistemini de kullanarak 11 kez saldırı düzenlediği kaydedilirken, henüz sayısı bilinmeyen ölen ve yaralananların olduğu bu saldırı sonucunda 26 bina ve 10 evin yıkıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.