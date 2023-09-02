VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Teknoloji kullanımı tarımda verimlilik ve kaliteyi artırıyor
Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği denetimlerini sıklaştıracak
İkinci Beyaz Reform'un detaylarını anlattı
Başkan Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Karadeniz Tahıl Girişimi, dünya için en güvenli ve en düşük maliyetli seçenek
Avrupa'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu
02 Eylül 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 09:30:00

Rusya: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine ve Kırım Köprüsü'ne saldırı girişimleri engellendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod bölgesine uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) ve Kırım Köprüsü'ne insansız deniz araçlarıyla (İDA) saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece saat 23.00 sularında Kiev'in uçak tipi İHA ile Rusya topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Belgorod bölgesi hava sahasında düşürüldüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada dün saat 23.15'te Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne İDA ile saldırı girişiminin önlendiği bildirilerek, "Ukrayna'ya ait mürettebatsız bot, Karadeniz sularında zamanında tespit edilerek imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Saat 02.10 civarında Kırım'a saldırı girişiminde bulunan ikinci İDA'nın Karadeniz'de imha edildiği belirtilen açıklamada, saat 02.20 sularında Kiev tarafından Kırım Köprüsü'ne terör saldırısı düzenlemek üzere gönderilen, Ukrayna'ya ait yarı batık ve mürettebatsız botun da Karadeniz sularında yok edildiği bildirildi.

Etiketler : rusya ukrayna saldırı
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX