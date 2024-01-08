VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüm zamanların rekoru! THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcu taşıdı
İspanya'da grip vakaları arttı: Hastanelerde maske zorunluluğu başladı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
İşgalci İsrailli Bakan Gallant'tan alçak tehdit: "Yıkımı Beyrut'a taşırız"
Murat Kurum'un İBB adaylığını böyle duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor
Fransa'yı Türkiye korkusu sardı: Tehdit altındayız!
08 Ocak 2024 Pazartesi 15:37:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 15:37:00

Rusya: Ukrayna'daki askeri unsurları yüksek hassasiyetli silahla vurduk

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik "Kinjal" füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri güçlerinin saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla grup şeklinde saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 540 İHA, 447 hava savunma füze sistemi, 14 bin 536 tank ve zırhlı araç, 1201 çok namlulu roketatar, 7 bin 666 obüs ve havan topu ile 17 bin 210 özel askeri araç imha edildi."

Etiketler : rusya ukrayna saldırı
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Barıştılar

Barıştılar
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX