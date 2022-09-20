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20 Eylül 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 16:00:00

Donetsk ve Lugansk'ta Rusya'ya bağlanma referandumu 23-27 Eylül'de düzenlenecek

Kaynak: Reuters

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Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin parlamentolarının Rusya'ya bağlanmak adına düzenlenecek referandumların 23-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Ukrayna'nın Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı Luhansk bölgesinde (LPR) 23-27 Eylül'de Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek.

TASS haber ajansında yer alan habere göre açıklamayı Luhansk parlamentosunun başkan yardımcısı yaptı.

Rusya, 21 Şubat'ta bağımsızlığını tanımıştı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki meydan olaylarından sonra Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri adı altında yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuştu. Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuş, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başlamıştı.

Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtmişti.

Etiketler : Rusya Ukrayna Luhansk bölgesi
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