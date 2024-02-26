Putin'den Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölge için kritik karar

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26 Şubat 2024 Pazartesi 19:18:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 19:18:00

Rusya, Ukrayna'da ilhak ettiği 4 bölgeyi Güney Askeri Bölgesine dahil etti

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini Güney Askeri Bölgesine dahil eden kararname imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin Batı Askeri Bölgesinden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri oluşturuldu.

Böylece, Merkez ve Doğu bölgeleri dahil ülkedeki askeri bölge sayısı 5'e çıktı.

Ayrıca kararname gereği, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Güney Askeri Bölgesine dahil edildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Etiketler : Putin Ukrayna Kararname RUSYA
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