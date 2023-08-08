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08 Ağustos 2023 Salı 15:07:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 15:07:00

Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde avantajlı mevzileri ele geçirdik

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kupyansk yönündeki avantajlı mevzileri ele geçirdiğini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Kupyansk yönünde, 'Batı' askeri birlik grubunun saldırı müfrezeleri, geniş bir cephedeki taarruz operasyonları sırasında Harkiv bölgesinde Olşana yerleşim birimi yakınlarında daha avantajlı mevzileri ele geçirdi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 458 uçak, 245 helikopter, 5 bin 565 insansız hava aracı, 428 hava savunma füze sistemi, 11 bin 185 tank ve zırhlı araç, 1144 çok namlulu roketatar, 5 bin 803 obüs ve havan topu, 12 bin 137 özel askeri aracı imha ettiklerini kaydetti.

Etiketler : Konaşenkov Rus ordusu Ukrayna
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