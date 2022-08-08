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08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45:00

Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijye ve Herson bölgelerinde ABD yapımı 19 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin havada vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 150'ye kadar asker ile 14 zırhlı araç ve otomobilinin imha edildiğini ifade eden Konaşenkov, Herson ve Mıkolayiv bölgelerinde 63. Mekanize Tugayı'na ait 70 asker ile 14 otomobilin vurulduğunu aktardı.

"Kraken" taburunun savaş kabiliyetini kaybettiğini ileri süren Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile yakıt deposunun imha edildiği, 7 insansız hava aracının da düşürüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Harkiv, Zaporijye ve Herson bölgelerinde ABD yapımı 19 HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri havada vuruldu." dedi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 263 uçak, 145 helikopter, 1708 insansız hava aracı, 363 hava savunma füze sistemi, 4 bin 269 tank ve zırhlı araç, 791 çok namlulu roketatar, 3 bin 276 obüs ve havan topu ve 4 bin 774 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : rusya ukrayna füze
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