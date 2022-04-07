VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO Ukrayna'ya desteği artıracak
Lavrov: Ukrayna kendi tekliflerinden çekiliyor
Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler olumlu atmosferi gölgeledi
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Güvenlik Konseyi toplandı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı
Sahur Kapıkule'de, iftar yurt dışında
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Namaz kılan babasının sırtına çıkan ufaklık gündem oldu
Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı
Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye çağrısı
Bu yaz tatil yok iş var
Ünlü yönetmen İstanbul'da
Huzurlu, mutlu ve sakin
Havada, karada, yer altında masa tenisi
Önce kanser taraması sonra gezi
Gönüllü oyuncak tamircileri
İlk ders: egzersiz
Çeyiz parasıyla iş veren oldular
Google Maps'te büyük yenilik: Paralı yolun maliyetini de çıkartacak
Rusya'dan flaş açıklama: İstanbul'dan farklı taslak sundu
İYİ Parti'de sular durulmuyor!
Thodex'in firari CEO'su Özer etkin pişmanlık istedi
Sembolikten astronomik fiyatlara
07 Nisan 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 17:00:00

Rusya: Ukrayna yeni bir anlaşma taslağı sundu, teklif İstanbul'da sunulandan farklı

ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda 43. güne girildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna dün, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor. Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz" ifadesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde:

-Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.

-Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez.

-Ukrayna yeni anlaşmada daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatların yapılması konusunu bizim onayımızı almadan değiştirmiş.

-Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Lavrov Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek.

-Washington Zelenskiy'i savaşmaya devam etmesi için zorluyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Sergey Lavrov Zelenskiy Lavrov Rusya Rusya Ukrayna
‘Afara' geliyor

‘Afara' geliyor
2.kez anne oluyor

2.kez anne oluyor
Şiddet güzellemesi yapılıyor

Şiddet güzellemesi yapılıyor
Zeynep'le ilk karşılaşma

Zeynep'le ilk karşılaşma
Gelinlik giydi

Gelinlik giydi
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar

Ayrılığa daha fazla dayanamadılar
Kovidi atlattılar

Kovidi atlattılar
'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare

'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare

EN ÇOK OKUNAN HABERLER