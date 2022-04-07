Rusya'dan flaş açıklama: İstanbul'dan farklı taslak sundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor. Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz" ifadesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde:

-Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.

-Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez.

-Ukrayna yeni anlaşmada daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatların yapılması konusunu bizim onayımızı almadan değiştirmiş.

-Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Lavrov Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek.

-Washington Zelenskiy'i savaşmaya devam etmesi için zorluyor.

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