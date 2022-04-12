Rusya-Ukrayna savaşının çevreye etkileri ne boyutta?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çevre üzerindeki etkilerini değerlendiren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesrin Algan, bombalanan sanayi tesisi ve enerji santrali gibi kaynaklardan havaya salınan zehirli emisyonların sınır aşarak çok geniş bir alanda kirlenme ve asit yağmuru tehdidi taşıdığını, Karadeniz Biyosfer Rezervinde çıkan yangınlarda ise başta kuş popülasyonu olmak üzere çok sayıda hayvan ve bitkinin yol olduğunun tahmin edildiğini söyledi.