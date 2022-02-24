Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme

Polonya-Ukrayna sınırında, ABD askerlerinin bulunduğu askeri üstte hareketlilik
Kaynak: AA
Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmesinde ABD'nin Polonya'daki askeri üssünde büyük hareketlilik yaşanıyor. Askeri müdahale sonrası başlayan hareketlilik kameralar tarafından görüntülendi. Polonya tüm uçuşlarını an itibarı ile iptal etti.
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar ve bombardıman her geçen dakika artıyor. Rusya tüm stratejik Ukrayna üslerini vururken, Ukrayna'da sahada tüm gücü ile sert karşılık veriyor. Rusya, olası bir müdahalede hiç düşünmeden karşılık vereceğini açıklarken, Ukrayna, NATO ve Avrupa'nın sahada da desteğini talep ediyor. Bu noktada ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.
Polonya'daki ABD üssünden sıcak görüntüler geldi. Görüntülerdeki hareketlilik dikkat çekiyor.
ABD ÜSSÜNDE BÜYÜK HAREKETLİLİK
ABD tarafından Polonya'nın Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası hareketlilik gözlendi.