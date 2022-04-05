Türkiye gerçeğini savaş kapıya dayanınca anladılar!

Türkiye'nin NATO üyesi olarak gerek göçle mücadelede gerekse ittifaktan savunma beklentileri konusunda yaşadığı çifte standart, Ukrayna savaşıyla çatışmalar Avrupa sınırlarına dayanınca Batılı ülkeler tarafından anlaşılmaya başlandı. Ukrayna savaşı ile artan diplomaside verilen mesajlar, Rusya-Ukrayna savaşının Batılı ülkeleri Türk dış politika tezlerine yaklaştırdığının da bir göstergesi oldu.

DİYALOG DİPLOMASİSİNİ HIZLANDIRDI

Türkiye'nin "sorunların diyalogla çözümü" yönündeki çağrıları uzunca bir süredir karşılık bulmuyordu. Son dönemde diyalog kanalları canlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesinde alınan kararlar uyarınca diyalog mekanizmalarının önümüzdeki süreçte daha sıkı işletilmesi bekleniyor. İlk adımın bu ay savunma bakanlıkları arasındaki Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın 4'üncüsü için tarafların biraya gelmesiyle atılması bekleniyor. Yine normalleşme sürecinde bulunulan Fransa ile de diyalog kanalları hiç olmadığı kadar hızlandı.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Fransa ile savunma iş birliği görüşmeleri yeniden başlatılırken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması ardından kesilen Türkiye-Fransa-İtalya ortaklığında SAMP-T uzun menzilli hava savunma sistemi üretimi için üçlü görüşmelerin önümüzdeki süreçte yeniden başlatılması bekleniyor. Yaptırımlarla zora giren Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasında da Türkiye'nin koridor olarak önemi artarken, hızlanan Türkiye-İsrail normalleşme süreci, uzun vadede enerji sorununun çözümünde kritik önemde görülüyor.

NATO'YA DAYANIŞMAYI HATIRLATTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, NATO'ya dayanışma ruhunu yeniden hatırlatan Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının karşılanması ve NATO dayanışması konusunda yaşadığı çifte standardın da daha görünür olmasını sağladı. Diplomatik temaslarda, başta İngiltere olmak üzere batılı müttefiklerin mesajlarında Türkiye'yi NATO'dan dayanışma beklentisi konusunda artık daha iyi anladıkları vurgusu öne çıktı.

MESAJLAR GELMEYE BAŞLADI

NATO müttefiklerinden gelen destek mesajları yanında ABD'li muhataplardan da benzer mesajlar geliyor. Alt seviyelerdeki görüşmelerde daha önce Türkiye'yi dinlemekle yetinen muhataplardan gelen "anlıyoruz" mesajları, önümüzdeki süreçte bu konularda atılabilecek olumlu adımların habercisi olarak değerlendiriliyor. Yine ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'nin F-16 talebi konusunda "Kongreye olumlu görüş bildireceği ve konunun takipçisi olacağı" yönünde verdiği mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü liderler zirvesi sonrası açıklamıştı.