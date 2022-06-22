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22 Haziran 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 12:30:00

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ABD ordusunda yeni dönem

Kaynak: Aksam.com.tr

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Yaklaşık 4 ay önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı küresel anlamda tüm askeri dengeleri değiştirdi. Ülkeler savunma stratejilerinde yeni planlamalara gitmeye başladı. ABD ordusu 11 Eylül saldırılarından itibaren dikkatini Ortadoğu'daki savaşa yönlendirmişti. Fakat Ukrayna-Rusya savaşı ABD'yi yeni önlemler almak zorunda bıraktı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından ABD ordusu Kuzey Kutbu operasyonlarını yeniden inşa ederek, yeni bir yapılanmayı hedefliyor. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz ay ABD liderliğinde düzenlenen Swift Response ortak askeri tatbikatında, Alaska merkezli paraşütçüler zorunlu giriş operasyonunun parçası olarak Kuzey Kutup Dairesi üzerinden Norveç'e konuşlandı. Yıllık tatbikatlarda ilk kez bir birlik Alaska'dan Kuzey Avrupa'nın kutup arazisine hızla yerleştirildi.

Aksam.com.tr'nin Defense News'ten aktardığı habere göre, hava koşulları paraşütçülerin donmuş bir göle gerçek bir atlama yapmasını engellese de, hazırlıklar ABD Ordusunun 1950'lerde 1990'lara kadar sahip olduğu bir yeteneği geri kazandığını ortaya koydu.

ABD Ordusu Avrupa ve Afrika'nın komutan yardımcısı General Peter Andrysiak'ın Paris'te bir savunma dergisine verdiği röportajda ABD'nin eskiden 20.000 bin askeri kışın en zor şartlarında sahaya yerleştirdiğini açıkladı.

Andrysiak, eksi 30 derece ila eksi 60 derece aralığının o dönemki askerler için sorun olmadığını belirtirken, "Donanmışlardı, eğitilmişlerdi ve organizasyonda yerleşik bir düzen vardı." ifadelerini kullandı.

11 Eylül'den bu yana ABD askeri dikkatini Ortadoğu'daki savaşa çevirdi.

Andrysiak bu durumla ilgili röportajında ABD Ordusu için "Arktik'te artık varlığını sürdürümez" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİSİ

Kuzey Kutbu, birçok küresel güç için stratejik olarak daha da önemli hale geldi. Rusya'nın bölgede devam eden askeri yatırımları, ABD ve NATO ülkelerinin bölgede savunma planlamasına daha fazla odaklanmalarına neden oldu.

Geçtiğimiz yıl ABD ordusunun Kuzey Kutbu stratejisinin yayımlanmasının ardından uzmanlar aşırı soğuk ortamlarda silahların sürekli bir şekilde çalışmasını sağlamak için araştırmalara başladılar.

Yapılan çalışmalar, topçuların aşırı soğukta uzun süre ateş edemeyeceğini ve bazı askeri araçların karda ulaşım sorunu yaşayacağını ortaya çıkardı.

Andrysiak ABD ordusu için, "Kutuplarda açık bir arazi parçasından geçme yeteneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR YOL HARİTASI

ABD ordusu modernizasyon çalışmaları için yeni bir yol haritası çıkardı. ABD ordusu, soğukta savaşmaya alışkın ordulardan destek almak da dahil olmak üzere tüm yolları deniyor. Örnek olarak bazı bölümlerde kayak üniteleri ve kar ayakkabıları kullanılıyor. ABD ordusu doğru dengenin ne olduğuna karar vermek için Kuzey Kutbu araştırmalarına hızla devam ediyor.

Etiketler : rusya kuzey kutbu savaş ordu
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