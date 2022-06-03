ABD resmen itiraf etti! Putin bu işe fena kızacak

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03 Haziran 2022 Cuma 15:06:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 15:06:00

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken ABD'den büyük itiraf! Putin bu işe çok kızacak

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Rusya-Ukrayna savaşı 100. günde devam ederken, ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone'den büyük bir itiraf geldi. Ukrayna'ya gönderdikleri uzmanların Rusya'ya siber saldırı düzenlendiğini söyleyen Nakasone, bunun ABD'nin dahilinde olduğunu ve yasal olarak izlendiğini savundu.

Rusya-Ukrayna savaşı 100. günde devam ediyor. Çatışma bölgesinden acı dolu haber ve görüntüler gelmeye devam ederken, ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir itiraf geldi.

ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone, Ukrayna'ya destek için Rusya'ya siber saldırı düzenlediğini itiraf etti.

Sky News'a demeç veren Nakasone, ABD'li siber uzmanların Ukrayna'ya gönderildiğini ve Rusya'ya operasyonlar düzenlendiğini itiraf etti.

The Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nakasone, "Benim görevim Savunma Bakanlığı'na ve ABD Başkanı'na bir dizi seçenecek sunmak" dedi.

Ancak Nakasone, söz konusu operasyonlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmayı reddetti. Aynı zamanda yapılanın ordu ve sivil denetim tarafından gözlemlenen yasal çalışmalar olduğunuun da altını çizdi. Aynı zamanda ABD, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde Rus hackerlerin olası müdahalelerini engellemek için şimdiden çalışmaların yürütüldüğünü de dile getirdi.

Aslında Nakasone, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın siber savunma sistemini güçlendirmesi için uzmanlar gönderdiğini söylemişti.

Nakasone, bu işlemlerin yasal şekilde yürütüldüğünü ve ABD'li siber uzmanların yabancı hackerlar ve stratejileri hakkında bilgi topladığını söylemişti.

Etiketler : ABD RUSYA PUTİN
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