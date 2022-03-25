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25 Mart 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 07:59:00

Rusya-Ukrayna savaşı 30. gününe girdi... Ukrayna'dan '9 Mayıs' iddiası

Kaynak: AA-DHA-İHA-Reuters

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Rusya-Ukrayna savaşı 30 gününe girdi. Gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. ABD Başkanı Biden, "Kullanılan silahların içeriğine göre müdahale değişecek. Kimyasal silaha karşılık veririz" açıklamasında bulunurken Rusya, Moskova'da görev yapan bazı ABD'li diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti ve sınır dışı etme kararı aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Moskova'nın 9 Mayıs'a kadar savaşı bitirmek için propaganda yaptığını açıkladı. Taraflar ayrıca ilk kez esir asker değişimi yaptı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı 30. gününde de sürüyor. Zelenski, şimdiye kadar 2 binden fazla Ukranynalı çocuğun kaçırıldığını öne sürdü. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Moskova'nın 9 Mayıs'a kadar savaşı bitirmek için propaganda yaptığını açıkladı. Zelenski, Rusya'nın savaşta fosfor bombası kullandığını iddia ederken, ABD Başkanı Biden, "Kullanılan silahların içeriğine göre müdahale değişecek. Kimyasal silaha karşılık veririz" ifadesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat, 30'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

05:42 Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaparak, Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.

05:18 Avustralya hükümeti, Ukrayna ile savaşan Rusya'ya destek verdiğini belirttiği Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve aile üyelerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

04:47 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

03:12 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yürütüldüğü bilgisine ulaştıkları belirtildi. Açıklamada, bir ay içinde, ciddi kayıplar veren ve morali bozuk askeri personele rağmen Rusya Federasyonu'nun askeri ve siyasi yönetiminin, Ukrayna'ya karşı savaşı devam ettirmekten vazgeçmediğine dikkat çekildi.

01:59 ABD ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya'ya ağır bedel ödetmek için eş güdümlü çabaları sürdürmekte karlı olduklarını bildirdi.

01:23 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 tahliye koridorundan 3 bin 343 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

00:44 Amerikalı askerler Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

00:36 Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının doğurduğu sonuçları ele alarak ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayınladı.

23:46 Karadeniz'de bulunan Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.

23:37 İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.

23:14 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlanacağını ve ABD'nin Ukraynalı göçmenleri memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu aktararak, "Putin, NATO'nun bölünmesine güveniyordu" dedi.

23:05 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

23:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da olduğunu öne sürdüğü biyolojik laboratuvarlarla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu laboratuvarların finansörünün ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden olduğunu iddia etti.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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