Rusya: Ukrayna saldırısında 63 Rus askeri öldü
Kaynak: TRT Haber
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus askerlerinin geçici konuşlanma bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Makiivka'daki geçici konaklama yerindeki Rus askerlerini füzeyle hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.
Bugün gerçekleşen söz konusu saldırıda 63 Rus askeri öldü.
Makiivka, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde, Rus kontrolü altındaki bölgede bulunuyor.
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