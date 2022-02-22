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22 Şubat 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 11:16:00

Rusya-Ukrayna krizinde yeni perde! Böyle bir durum olursa savaş çıkar

Kaynak: Milliyet

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı batı dünyasında adeta şok etkisi yaratırken, gözler bölgede bundan sonraki süreçte neler olacağına çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına yönelik uzmanlar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın hiçbir surette Ukrayna'nın NATO'ya girmesine müsamaha etmeyeceğini belirten uzmanlar, "Böyle bir durum olursa savaş çıkar" ifadesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı batı dünyasında adeta sarsarken, gözler bölgede bundan sonraki süreçte neler olacağına çevrildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, yaptığı açıklamada, "Rusya, yeni hamle ile kendi çevresinde kordon oluşturuyor. Putin, yeni hamlesiyle Ukrayna'yı serbest bıraktığını ancak buna karşın Ruslar'ın yaşadığı bölgenin de Ukrayna'dan bağımsız ülkeler olduğunu ve Ukrayna'nın AB'ye üye olabileceğini açıklamış oldu. Ancak Rusya, hiçbir surette Ukrayna'nın NATO'ya girmesine müsamaha göstermeyecektir. Böyle bir durum olursa savaş çıkar" dedi. ABD'nin şu aşamada karşı bir hamle yapacağını düşünmediğini ifade eden Köni, "Avrupa, mevcut durumda Rusya'yı karşısına alamaz. Ancak Putin'in bağımsızlığını tanıdığını ilan ettiği iki bölge ilerleyen dönemde Rusya'ya ilhak edebilir. Putin akıllıca bir strateji yürütüyor" diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Prof. Dr. Hasan Ünal da şunları söyledi:

"Ukrayna'nın karşı hamle olarak NATO'ya girmesinin söz konusu olacağını düşünmüyorum. Böyle bir girişim savaş anlamına gelecektir. Putin, Ukrayna'yı Minsk Antlaşması'na yönlendirmek için Donetsk ve Luhanks üzerinden baskı uyguluyor. Ukrayna söz konusu iki bölgede kuvvet kullanması durumunda da savaş çıkacağından, Ukrayna yönetiminin böylesi bir çılgınlığa girişeceğini sanmıyorum. İki ülke önümüzdeki dönemde Rusya'ya ilhak edebilir. Bölgedeki krizin ne yöne evrileceğini zaman içinde göreceğiz."

Etiketler : rusya putin ukrayna
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