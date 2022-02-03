Rusya Ukrayna krizinde yeni gelişme

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürerken Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi yapılan açıklamada: "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" denildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul ya da Türkiye'nin diğer şehirlerinden birinde yapılmasından memnun olacaklarını açıkladı.

Doğu Ukrayna'daki karışıklığı sonlandırmak için yapılan ateşkes görüşmeleri çoğunlukla Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşmişti ancak Moskova ve Kiev arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Belarus, Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmaya başladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde arabuluculuk yapma teklifinde bulunan Başkan Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile bugün Kiev'de görüşecek.