VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AB: Deprem felaketinde gösterdiğimiz dayanışma, AB-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açabilir
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden...
Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon kişilik beslenme desteği sağladı
Fethiye'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için masa ve tabure üretiyor
Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir
"Erdal Bakkal" da depremzedelerin yardımına koştu
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı ka...
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Moral veren ziyaret
Her oyun afet bölgesine
En anlamlı hareket
Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt
Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi
Pişkin hırsızdan ödül davası
Kordonciyan'dan anlamlı hareket
Instagram'ın yeni kraliçesi Selena
Ev sözünü tuttu
01 Mart 2023 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 17:30:00

Rusya: Ukrayna, Kırım yarımadasına İHA'larla saldırı düzenledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kırım yarımadasına insansız hava araçları (İHA) ile büyük bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım yarımadasına saldırıda bulunduğunu belirterek, "Kırım yarımadasındaki nesnelere yönelik İHA'larla büyük bir saldırı girişimi engellendi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya ait 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, 4 İHA'nın da elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, saldırılarda zayiat ve yıkım olmadığını kaydetti.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 391 uçak, 211 helikopter, 3 bin 281 insansız hava aracı, 406 hava savunma füze sistemi, 8 bin 86 tank ve zırhlı araç, 1045 çok namlulu roketatar, 4 bin 240 obüs ve havan topu, 8 bin 621 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Rusya'da dün başkent Moskova yakınları dahil Krasnodar bölgesi ile Adige Cumhuriyeti'ne ve Belgorod şehrine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti.

Etiketler : rusya ukrayna kırım igor konaşenkov iha saldırı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX