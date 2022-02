Putin'den nükleer gözdağı

ABD ve Rusya'dan açıklamalar ve sahadaki gelişmeler 'her an her şeyin olabileceği' yorumlarına neden olurken bir yandan da ciddi bir enformasyon ve psikolojik savaş yaşanıyor. ABD Başkanı Biden'ın Rusya'nın yakında Ukrayna'ya saldırabileceğini iddia etmesinden saatler sonra Rusya lideri Putin nükleer tatbikat talimatı vererek güç gösterisinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya haftalar, belki de günler içinde saldırı başlatabileceğini söylemesinden saatler sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün stratejik nükleer silahlarla tatbikat başlatarak Batı'ya karşı şimdiye kadarki en büyük gövde gösterisini yaptı.

'KİEV DE HEDEF' İDDİASI

Önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Biden, "Rus kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta Ukrayna'ya saldırmayı planladıklarına inanmak için nedenlerimiz var. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, 2.8 milyon masum insandan oluşan bir kenti hedef alacaklarına inanıyoruz" diye konuştu. Ukrayna ile ayrılıkçı Donbas bölgesinde ateşkes ihlalleri artarken Biden, Rusya'nın 'sahte bir gerekçe' ile Ukrayna'ya karşı harekete geçebileceğini öne sürdü.

İLK KEZ YAPILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün TSİ 13.30 sularında "Gök Gürlemesi-2022" adı verilen nükleer tatbikatı başlattı. Rusya, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk defa kara, deniz ve havadan "nükleer üçlü" olarak bilinen stratejik kuvvetleri harekete geçirirken komuta merkezinde Putin'in yanında bir numaralı müttefiki Belarus lideri Aleksander Lukaşenko da hazır bulundu.

KITALARARASI FÜZE

Nükleer savaş provası anlamına gelen bu tatbikatta ilk olarak Rusya'nın "Plisetsk" uzay üssünden kıtalararası "Yars" balistik füzesi ateşlendi. 12 bin km menzilli füzenin hedefi Rusya'nın Kamçatka yarımadasındaki poligondu. Yars füzesi tipine göre ayrılabilen 3 veya 4 nükleer başlığı hedefe ulaştırabiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı füzenin dün savaş başlığı olmaksızın ateşlendiğini belirtti.

NÜKLEER BAŞLIK YOK

Nükleer tatbikatın başlatılmasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan da açıklama geldi. Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin Putin olmaksızın harekete geçirilemeyeceğini belirten Peskov, "Ateşlenen füze nükleer başlık taşımıyor, olsa bile Başkomutan Putin'in çantasındaki düğmeye basmadan gerçekleşemez" demesi dikkat çekti.

AKDENİZ'DE GÜÇ GÖSTERİSİ

Tatbikatın ikinci deniz ayağı kuzeyde Barents Denizi'nde sualtı konumundaki "Karelya" nükleer denizaltısıyla gerçekleştirildi. "Sineva" adı verilen 10 bin km menzilli ve 4 nükleer savaş başlığı taşıyabilen füze yine Kamçatka yarımadasındaki "Kura" poligonuna düştü. Tatbikatın hava kuvvetleri bölümünde TU-95MS uzun menzilli bombardıman uçağı nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi atışı gerçekleştirdi. Ayrıca MİG-31 uçakları havadan hipersonik "Kinjal" füzeleri ateşledi. Rusya ayrıca Suriye'deki Hmeymim hava üssünden TU-22M3 bombardıman uçağı havalandırıp Akdeniz'de de gövde gösterisini sürdürdü