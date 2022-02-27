Rusya: Ukrayna görüşmeyi kabul etti

Rusya'nın Ukrayna'ya müzakere için verdiği süre bugün 15:00 itibarıyla doldu. Moskova yönetimi Kiev'le Belarus'ta görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu ancak 'saldırgan ülkelerde müzakere yapmaya karşıyız' cevabı veren Ukrayna lideri Zelenskiy bu teklifi reddetmişti.

Zelenskiy, İstanbul da dahil olmak üzere görüşmelerin yapılması için beş şehir önerisinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Ukrayna'ya tanıdıkları sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova'nın Belarus'ta müzakere çağrısını reddetmesi üzerine "Diyalog fırsatını harcadılar" dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından ise Rus medyasında çıkan haberler, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy'nin "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den müzakereler için Rus heyetini geri çekmemesini rica ettiğini söyledi.

Peskov'a göre, Rusya tarafı ve yerindeki Rus heyeti müzakerelere tamamen hazır, Ukraynalılar bekleniyor.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: ÖN ŞARTSIZ MÜZAKERELER BİZİM İÇİN ZAFER

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın amacı Ukrayna'yı yok etmek ama kaybetmeyeceğiz. Ne söyleyeceklerin dinlemek için gidip görüşeceğiz" dedi.

"Rusya askeri kayıplardan sonra ultimatom vermeyi bıraktı" diyen Kuleba, "Ön şartsız müzakere bizim için zafer" ifadelerini kullandı.

Kuleba ayrıca Belarustan'da savaşa müdahil olmayacaklarına dair söz aldıklarını açıkladı.

Ukraynalı Bakan, Rusya'ya karşı savaşmak için yüzlerce yabancının başvurduğunu da sözlerine ekledi.

Putin'in en yakınındakilerin bile savaşa karşı olduğunu vurgulayan Kuleba, "Ancak kendisi bunları duymayı reddediyor" dedi.