VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı
Siyasilerden Necmettin Erbakan'ı anma paylaşımları
Ukrayna'nın en genç milletvekili silahlanıp sokağa çıktı!
Rusya: Ukrayna görüşmeyi kabul etti
Yerli teknoloji derin denizlere iniyor!
Cehenneme hoş geldin!
"Eşi benzeri görülmemiş yaptırım hazırlıyoruz"
İngiliz bakandan flaş iddia: Yıllarca sürebilir!
28 Şubat sürecini ilk kez anlattı
Rus askerleri yağmaya başladı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal izin kararı
İlk kafile Türkiye'ye ulaştı
Bakanlık açıkladı! En üst düzeye yükseltildi
Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt
Rusya'yı yendi ama Kiev'i yenemedi
Google Chrome'a iki yeni özellik
Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş
Hem göze hem kulağa
Emrah'ın şarkısına yorum
‘Kara Tahta'da
Savaş bir cinayettir
2 milyona güzelleştirecek
Tek başına mutlu
Epilepsi için bak
27 Şubat 2022 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 18:02:00

Rusya: Ukrayna görüşme yapmayı kabul etti

ABONE OL

Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna görüşme yapmayı kabul etti" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müzakere için verdiği süre bugün 15:00 itibarıyla doldu. Moskova yönetimi Kiev'le Belarus'ta görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu ancak 'saldırgan ülkelerde müzakere yapmaya karşıyız' cevabı veren Ukrayna lideri Zelenskiy bu teklifi reddetmişti.

Zelenskiy, İstanbul da dahil olmak üzere görüşmelerin yapılması için beş şehir önerisinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Ukrayna'ya tanıdıkları sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova'nın Belarus'ta müzakere çağrısını reddetmesi üzerine "Diyalog fırsatını harcadılar" dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından ise Rus medyasında çıkan haberler, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy'nin "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den müzakereler için Rus heyetini geri çekmemesini rica ettiğini söyledi.

Peskov'a göre, Rusya tarafı ve yerindeki Rus heyeti müzakerelere tamamen hazır, Ukraynalılar bekleniyor.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: ÖN ŞARTSIZ MÜZAKERELER BİZİM İÇİN ZAFER

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın amacı Ukrayna'yı yok etmek ama kaybetmeyeceğiz. Ne söyleyeceklerin dinlemek için gidip görüşeceğiz" dedi.

"Rusya askeri kayıplardan sonra ultimatom vermeyi bıraktı" diyen Kuleba, "Ön şartsız müzakere bizim için zafer" ifadelerini kullandı.

Kuleba ayrıca Belarustan'da savaşa müdahil olmayacaklarına dair söz aldıklarını açıkladı.

Ukraynalı Bakan, Rusya'ya karşı savaşmak için yüzlerce yabancının başvurduğunu da sözlerine ekledi.

Putin'in en yakınındakilerin bile savaşa karşı olduğunu vurgulayan Kuleba, "Ancak kendisi bunları duymayı reddediyor" dedi.

Etiketler : 0
NFT'ye hızlı girdi

NFT'ye hızlı girdi
Beklenmedik teklif

Beklenmedik teklif
Akpınar'ın davası yeniden görülecek

Akpınar'ın davası yeniden görülecek
‘Bilmez'e akustik yorum

‘Bilmez'e akustik yorum
Eşi en ön sırada

Eşi en ön sırada
Yıldız ile bizi ayırdılar

Yıldız ile bizi ayırdılar
Şükran nişandan sonra değişti

Şükran nişandan sonra değişti
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
İlişki kriteri: 'adam' olması

İlişki kriteri: 'adam' olması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER