Rusya: Ukrayna Belgorod'a misket bombasıyla saldırdı
Kaynak: AA
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın dün Belgorod bölgesine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.
Ukrayna'nın saldırılarında misket bombası kullandığını belirten Gladkov, "Ukrayna ordusu 21 Temmuz'da bölgemize bağlı Juravliyevka köyüne çoklu roketatar sistemiyle 21 füze ve 3 misket bombasıyla saldırmıştır." ifadesini kullandı.
Belgorod'daki başka köylere de çeşitli saldırılar yapıldığını bildiren Gladkov, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.
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