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28 Şubat 2022 Pazartesi 19:27:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 19:32:00

Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi

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Rus medyası, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında yapılan müzakereleri sona erdiğini açıkladı

Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında yapılan müzakereler sona erdi. Görüşmeler 6 saat sürdü.

Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri bir araya geldi.

Toplantının gündeminde Rus saldırılarının sona erdirilmesi bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettiğini, buna Kırım ve Donbas'ın da dahil olduğunu duyurdu.

'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'

Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.

'RUSYA ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin "Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır" dediği vurgulandı.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi.

Etiketler : rusya Zelenski Ukrayna putin
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