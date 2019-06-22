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22 Haziran 2019 21:45 | Cumartesi

Rusya, üç roket motorunu daha ABD'ye ihraç edecek

ABD'nin Atlas roketleri için RD-180 ve Antares taşıyıcıları için RD-181 motorlarıNI tedarik eden Rusya üç RD-180 roket motorunu daha ABD'ye ihraç edeceğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Moskova Bölgesinde bulunan Energomash Araştırma ve Üretim Derneği tarafından üretilen ve ABD'nin Atlas roketleri için kullanılan RD-180 motorlarından üç adet daha teslim edilmesi için taraflar arasında anlaşma imzalansığı bildirildi.

Energomash Araştırma ve Üretim Derneği sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'li şirketler Pratt & Whitney, United Launch Alliance ve RD Amross temsilcileri üç motorun formlarını imzaladılar. İki hafta boyunca, söz konusu şirketlerin temsilcileri motorların dış muayenesini yaptı ve gerekli belgeleri tamamladılar." dedi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Raymond, ABD Temsilciler Meclisinin ilgili komitesine, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın RD-180 roket motorlarına olan bağımlılığının 2022 yılında sona ereceğini” açıklamıştı.

Rusya yapımı RD-180 roket motorlarına ilişkin Moskova ile Vaşington yönetimleri arasındaki ilk alım anlaşması 1997 yılında yapılmış, bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında 101 adet roket motoru siparişi verilmişti.

ABD Kongresi, 2014 yılında Rusya ile ABD arasındaki iplerin gerilmesinin ardından RD-180 roket motorlarının kullanımını yasaklamış, fakat ABD’nin ilerleyen birkaç yıl içerisinde kendi roket motorunu üretemeyeceğinin anlaşılması üzerine 2015 yılında bu yasak kaldırılmıştı.

2016 yılına gelindiğinde ise ABD, Rusya’nın roket motoru üreten kurumu Energomash Araştırma ve Üretim Birliği’nden 18 adet daha RD-180 roket motoru istemişti. Energomash kurumu bu kapsamda 2020 yılı itibarıyla ABD’ye 6 adet daha RD-180 roket motoru teslim edeceğini taahhüt etmişti.

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