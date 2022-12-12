Rusya'dan kritik açıklama: Bunu Türkiye ile de yapabiliriz

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12 Aralık 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 15:00:00

Rusya: Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasında önemli rol oynuyor

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, yoksul ülkeler için Rus buğdayının Türkiye'ye gönderilerek un haline getirilmesi teklifinin istişarelerde ele alınıp alınmadığı yönündeki soruya, "Bunu Türkiye ile de yapabiliriz. Çünkü Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasında gerçekten önemli bir rol oynuyor. Bu noktada oldukça iyimser olabiliriz." şeklinde yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uygulanmasında Türkiye'nin önemli rol oynadığını söyledi.

Verşinin, Türkiye ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri siyasi istişarelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstişarelerin kapsayıcı ve verimli olduğunu belirten Verşinin, görüşmelerde, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Verşinin, bu anlaşma kapsamında Ukrayna'dan çıkarılan tahılın yoksul ülkelere gitmediğini söyleyerek "Tahıl yeterince gelişmiş, varlıklı ülkelere gidiyor. Bu anlaşma, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki en yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak için yapılmıştı. Maalesef veriler, tahılın büyük kısmının bu ülkelere gittiğini doğrulamıyor. Bu noktada düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Söz konusu anlaşmanın paket halinde imzalandığını anımsatan Verşinin, Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatıyla ilgili kısmın uygulanmadığına işaret ederek "Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmanın ikinci kısmının uygulanmasında ilerlemelerin sağlanması gerekiyor. Bu kısım, Rusya'dan tarım ürünleri ile gübrelere erişimin sağlanmasını öngörüyor. Şimdilik bu konuda önemli sonuçlar elde etmedik." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uyguladığına dikkati çeken Verşinin, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gıda ürünlerinin yaptırıma dahil olmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Verşinin, bu konuda ilerleme kaydedilmediğini belirterek "Açıklamalar ve eylemler arasında büyük bir uçurum var. Ortaklarımızın bu uçurumu kapatması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yoksul ülkeler için Rus buğdayının Türkiye'ye gönderilerek un haline getirilmesi teklifinin istişarelerde ele alınıp alınmadığı yönündeki soru üzerine Verşinin, "Bu senaryo istişare edilmedi. İhtiyacı olan ülkelerdeki durumun iyileştirilmesi için bir şey yapılabilirse elbette bu tür girişimlerde bulunacağız. Bunu Türkiye ile de yapabiliriz. Çünkü Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasında gerçekten önemli bir rol oynuyor. Bu noktada oldukça iyimser olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİ, TÜRKİYE VE SURİYE'NİN KARARI"

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere değinen Verşinin, söz konusu ilişkilerin "basit olmadığını" belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de, Suriye dahil bölgedeki tüm komşu ülkeler ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve sürdürülmesi gerektiğine dair bir anlayış var gibi görünüyor. Gelen bilgiye göre, Ankara ile Şam arasında temas var. Biz bu ilişkilerin normalleştirilmesinden yanayız. En üst düzey dahil çeşitli düzeylerde görüşmelerin organize edilmesine gelince, bu, iki egemen devletin, yani Türkiye ve Suriye'nin kararıdır."

Rusya ve ABD arasında İstanbul'da gerçekleşen istişarelere değinen Verşinin, "İstanbul, bu tür temaslar için uygun bir platformdur. Herhangi bir temas faydalıdır. Ancak maalesef, Amerikan tarafından somut sonuçlara yönelik yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sergey Verşinin Türkiye Suriye
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