  • BIST
    1568.94
  • Dolar
    7,4733
  • Euro
    8,9390
  • Altın
    416,5840
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye hazırız
Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın!
Yunanistan'da Türk donanması korkusu: Güçleniyorlar
İsrailli üst düzey komutan: Bizi günde 2 bin füzeyle vurabilirler
MİT'ten derin operasyon! Ayrıntılar ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç satışlarında yeni dönem
Zonguldak'ta kayboldu, Tekirdağ'da bulundu
27 değil 17 gibi!
'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'
Doğum Temmuz'da
Olimpiyatlarda bir ilki başardılar
Sağlıklıyım paylaşımı
Düğün arabası traktör
Bir senedir evdeyim, ne kavgası!
Miray'ın bambaşka dönüşü
Gerçekliğimle örnek olacağım
Aliyev, vahşeti video ile gösterdi: Kimi savunduğunuza bakın!
ABD'den İran'a 'savaş' mesajı: Cevap vermeye hazırız
Ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutmalı
Bebeklerin kıyafet seçimine dikkat
Uyutmayan hastalık: Hipnofobi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mart
Dışişleri Bakanlığı'ndan OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla
16 Mart 2021 Salı 13:53:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 13:53:00

Rusya: Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye hazırız

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde, "Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye, ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini genişletmeye hazırız" ifadelerinde bulundu

AA'nın haberine göre bu antlaşmayla Rusya ve Türkiye arasındaki modern ilişkilerin temelinin atıldığını belirten Zaharova şu ifadeleri kullandı:

"Derin bilince sahip olan iş birliğimiz, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve menfaatlerin gözetilmesi ilkelerine, Rus ve Türk halklarının mutluluğu ve refahı için bölgede ve Avrupa kıtasında güvenlik, barış ve istikrar için ortak verimli çalışma hedefine dayanıyor."

Moskova Antlaşması'nın Rus-Türk ortaklığının tarihsel kanıtı olduğuna dikkati çeken Zaharova, Türkiye ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının geçen sene kutlandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye, ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini genişletmeye, gelecek vaat eden enerji, sanayi ve altyapı projelerini uygulamaya, kültürel-beşeri ve insan ilişkilerini mükemmelleştirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Son yüz yıldır siyasi ve tarihsel geçerliliğini yitirmemiş Moskova Anlaşması'nın ruhuna ve ilkelerine bağlılık, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde güvence işlevi görmektedir."

Etiketler : rusya türkiye işbirliği
O Ses sonrası single

O Ses sonrası single
Reytingler işin karşılığını verdi

Reytingler işin karşılığını verdi
Alaturka şarkıya nostalji klip

Alaturka şarkıya nostalji klip
Yapım şirketi arayışında

Yapım şirketi arayışında
Komedi oyuncusu algısından kurtuldu

Komedi oyuncusu algısından kurtuldu
KOVID'in şakası yok

KOVID'in şakası yok
İmparatora reyting ödülü

İmparatora reyting ödülü
Para yok PR var!

Para yok PR var!
30 yıl sonra yeniden

30 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER