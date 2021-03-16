Rusya: Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye hazırız

Rusya: Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye, ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini genişletmeye hazırız" ifadelerinde bulundu



AA'nın haberine göre bu antlaşmayla Rusya ve Türkiye arasındaki modern ilişkilerin temelinin atıldığını belirten Zaharova şu ifadeleri kullandı:

"Derin bilince sahip olan iş birliğimiz, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve menfaatlerin gözetilmesi ilkelerine, Rus ve Türk halklarının mutluluğu ve refahı için bölgede ve Avrupa kıtasında güvenlik, barış ve istikrar için ortak verimli çalışma hedefine dayanıyor."

Moskova Antlaşması'nın Rus-Türk ortaklığının tarihsel kanıtı olduğuna dikkati çeken Zaharova, Türkiye ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının geçen sene kutlandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye, ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini genişletmeye, gelecek vaat eden enerji, sanayi ve altyapı projelerini uygulamaya, kültürel-beşeri ve insan ilişkilerini mükemmelleştirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Son yüz yıldır siyasi ve tarihsel geçerliliğini yitirmemiş Moskova Anlaşması'nın ruhuna ve ilkelerine bağlılık, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde güvence işlevi görmektedir."