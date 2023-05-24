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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:24:00

Rusya: TürkAkım'ı ve MaviAkım'ı koruyan Rus savaş gemisi saldırıya uğradı

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Rusya Savunma Bakanlığı, TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı girişiminde bulunulduğunu ancak bunun girişimi başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı girişiminde bulunulduğunu ancak bunun girişimi başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus savaş gemisi "Ivan Hurs"un hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Geminin, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını koruduğu duyuruldu.

Etiketler : rusya türkakım maviakım rus savaş gemisi saldırı
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