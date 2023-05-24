Rusya: TürkAkım'ı ve MaviAkım'ı koruyan Rus savaş gemisi saldırıya uğradı

Rusya: TürkAkım'ı ve MaviAkım'ı koruyan Rus savaş gemisi saldırıya uğradı

Rusya Savunma Bakanlığı, TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı girişiminde bulunulduğunu ancak bunun girişimi başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus savaş gemisi "Ivan Hurs"un hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Geminin, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını koruduğu duyuruldu.