Rusya tüm gücüyle saldırıyor!

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken çatışmalar ülkenin doğusundaki Severodonetsk-Bakhmut yolunda yoğunlaşmış durumda. Kritik öneme sahip olan yolu ele geçirmek için zamanla yarış sürerken Ukrayna, Severodonetsk'de Rus güçlerinin havan topu kullanacak kadar yakın mesafeye ulaştıklarını belirtti. Salı günü kenti hedef alınan Rus bombardımanında altı kişinin öldüğü açıklandı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Ruslar başarılı olursa, Ukrayna birlikleri bölgeyi savunurken tuzağa düşürülecek. Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yol Ruslara açılacak.

NEHİRDE KANLI SAVAŞ

Ukrayna'daki kardeş şehirler Severodonetsk ve Lysychansk'ı birbirinden ayıran nehirde ölümüne bir savaş veriliyor. Severodonetsk'in kıyısında çatışmalar şiddetlenirken, Rus güçleri Bakhmut'a giden yolu kontrol altına alırsa şehrin tamamen kuşatma altında kalacağı belirtiliyor. Rus işgalciler ayrıca Mykolayivka ve Kryvyy Rih şehirlerini hedef alan başarısız saldırılar denedi.

Ukrayna ordusuna göre, Rus ordusu Donetsk bölgesindeki liman kentine ek askerler konuşlandırarak şehri tamamen kontrol etmeye odaklandı.

RUS VATANDAŞLIĞI İÇİN KOLAYLIK

Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı kararı imzaladı. Buna göre, Donestk ve Luhansk'ta yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yaşayanların da Rus vatandaşlığına geçişinde kolaylık sağlanacak. Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda Herson'un tamamı ile Zaporijya'nın bir bölümü Rus ordusunun kontrolü altına geçmişti.

ZELENSKI: KISSINGER 1938 YILINDA YAŞIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna, Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini, 1930'larda Nazi Almanya'sını yatıştırma politikasına benzeterek, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

UKRAYNA'YA VERECEKLER! LİTVANYA'DA SİHA KAMPANYASI

Litvanyalı gazeteci Andrius Tapinas tarafından başlatılan bağış kampanyası kapsamında Litvanya halkı, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA alımı yapılması için para topluyor. Hedef üç haftada 5 milyon avro toplayabilmek. Tapinas, bağış kampanyası için Litvanya ve Türkiye Savunma Bakanlıklarından "yeşil ışık" alındığını ve Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi olan Baykar'ın da bu kampanyaya "evet" dediğini ileri sürdü.