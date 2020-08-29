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29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:33:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:33:00

Rusya tarihinin en büyük rüşvet davası milletvekili Belusov'a açıldı

Kaynak: DHA

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Rusya Başsavcılığı, Duma milletvekillerinden Vadim Belusov hakkında 40,5 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasıyla dava açılmasına onay verdi.

Rusya Başsavcılığı, 40,5 milyon dolar (297 milyon TL) rüşvet aldığı iddiasıyla Adil Rusya Partisi milletvekili olan Vadim Belusov’a dava açılmasına onay verdi. Söz konusu dava, Rusya tarihinin en büyük rüşvet davası olarak adlandırıldı.

Belusov, Çelyabinsk şehrinde ilişkilerini kullanarak yol yapımı projeleri ihalelerinin ismi açıklanmayan bir şirkete verilmesi için rüşvet almakla suçlandı. Dönemin Çelyabinsk Valisi Mihail Yuriçev de hakkındaki rüşvet soruşturması nedeniyle ülkeden kaçmıştı. Belusov’un yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor ve Duma’da dokunulmazlığının kaldırılması bekleniyor.

“ÇELYABİNSK’İN DAHA İYİ YOLLARA SAHİP OLMASI İÇİN MÜCADELE ETTİM”

Belusov, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Ben sadece Çelyabinsk’in daha iyi yollara sahip olması için mücadele ettim. Hala da daha iyi yollara ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bu yüzden beni suçluyorlar” dedi.

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