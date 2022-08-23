"Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakanı Faysal Mikdad ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nda 19 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenen zirvedeki anlaşmaların uygulanıp uygulanmadığı yönündeki soruya Lavrov, zirvede ortak bildirinin kabul edildiğini anımsattı.

Lavrov, "Anlaşmaların tamamı uygulanıyor." dedi.

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları seviyesinde Suriye ile ilgili temasların sürdüğünü belirten Lavrov, bu konunun ikili görüşmelerde de ele alındığını aktardı.

Lavrov, "Taraflar, anlaşmaların tam olarak uygulanması için gerekli pratik adımlara dikkat gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda ara buluculuk rolü üstlenmesiyle ilgili soru üzerine Lavrov, "Astana formatının oluşturulmasından bu yana uzun yıllardır bunu yapıyoruz." dedi.

Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenleme ihtimalini de değerlendirerek, "Esas olan yeni askeri eylemlere izin vermemek, Suriye ve Türkiye arasında önceden var olan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşmaktır." diye konuştu.

"İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINI SALDIRILARINI KINADIK"



İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanı ile Tartus Limanı'na yönelik düzenlediği saldırılara değinen Lavrov, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tehlikeli saldırılarını kesinlikle kınadık." dedi.

Lavrov, "İsrail'in, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.

"DUGİNA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ BARBARCA İŞLENEN SUÇ"



Lavrov, Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın bombalı saldırıda öldürülmesine ilişkin "Bunun affedilmeyecek barbarca işlenen bir suç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Soruşturmanın sonuçlarına göre elbette olayı organize edenler, sipariş edenler ve gerçekleştirenlere merhamet edilemez." diye konuştu.