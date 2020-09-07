Zaharova'dan şok paylaşım! Sırbistan'da deprem etkisi yarattı!

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07 Eylül 2020 Pazartesi 08:38:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 08:43:00

Rusya sözcüsü Zaharova'nın paylaşımı Sırbistan'da kriz etkisi yarattı!

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Trump'ın karşısında uzak mesafede bir sandalyede oturtulması krize neden oldu. Rusya Sözcüsü Zaharova bu görüntüyü eleştirerek, “Sorguya çekilircesine kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü' filmindeki pozu almanızdır” dedi ve filmden bir kare paylaştı. Zaharova'nın sözlerine Belgrad yönetimi sert tepki gösterdi.

Rusya'nın Avrupa ve Balkanlar'da bir numaralı müttefiki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın huzurunda, Kosova lideri Avdullah Hoti ile ticaret anlaşma imzalaması Moskova'da hoşnutsuzlukla karşılanırken, bu gelişme Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Sırbistan lideri arasında atışmaya neden oldu.

Sabah'ın haberine göre; Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, Trump tarafından uzak mesafede bir sandalyeye oturulmasını Facebook hesabından eleştiren Mariya Zaharova, "Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem 'Temel İçgüdü' filmindeki pozu almanızdır" diye yazdı. Zaharova bu alaycı ifadeyi kullanmakla kalmayarak adı geçen filmdeki Sharon Stone'un oturma anından bir kareyi de Vucic ile Trump görüşmesi resminin altına ekledi.

'TERBİYESİZ VE İLKEL RUH HALİ'

Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün bu çıkışı Belgrad'da deprem etkisi yarattı. Zaharova'nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan'daki "Pink TV" ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic, "Rusya'nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova'nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım" dedi.

'BÜYÜK HATA'

Sırbistan lideri Vucic'in yanı sıra Sırbistan Savunma Bakanı Aleksander Vulin'den de sert tepki geldi. Sırbistan lideri Vucic ile alay edilmesinin büyük hata ve yersiz olduğunu belirten Vulin, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan yegane lider. Rusya ve Sırbistan savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin de en üst seviyede yürütüldüğü bir dönemde bu tür beyanlar kabul edilir gibi değil. Liderlerin kudret ve gücü oturdukları sandalyeyle ölçülmüyor. Halkları için yaptıkları işlerle ölçülüyor" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Krizin patlak vermesinden birkaç saat sonra yeni bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan özür dilediğini söyledi ve yanlış anlaşıldığını kaydetti.

MUHALEFET VUCİC’E YÜKLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, imza töreni sırasında “Sırbistan’ın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını” duyurmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in şaşkınlığı dikkat çekti. Muhalif haber sitelerinin manşetlerine taşıdığı görüntülerde, Trump’ın açıklaması sırasında Vucic’in anlaşma metninin sayfalarını karıştırdığı ve ardından heyete dönerek yüzünü düşürdüğü görülüyor. Ülke medyası, Sırp heyetin ya imzaladığı metindeki maddelerden haberdar olmadığını ya da bilgileri olmadan metne eklemeler yapıldığını öne sürdü.

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